年金改革 副總統：今天不改明天後悔

我要評比

副總統陳建仁今天表示，年金改革非改不可，今天不改，明天後悔。如果有人覺得被污名化、委屈，他用年金改革召集人的身分表達歉意。

民國106年元旦即將到來，總統蔡英文、副總統陳建仁上午與媒體記者茶敘，發表年終談話，總結執政半年以來的心得。1051231

(中央社)