陸大學禁未婚同居 學生問：憑什麼
大陸貴州凱里學院的學生把學校最近公布的「校內十條禁令」內容貼在網路上，其中一項「禁止未婚同居」，引發學生和網友熱議。「現在法律都沒有非法同居罪了，學校憑什麼發布這個禁令？」
澎湃新聞今天報導，凱里學院大二學生鍾文說，除了情侶租房外，考研究所的學生也是凱裡學院租房「主力軍」，禁令對這部分學生也造成影響。
「十條禁令」除了一般對於打架鬥毆、考試作弊、非法賭博等一系列違法違紀行為的限制外，嚴禁校外留宿、嚴禁惡意欠款、嚴禁未婚同居、嚴禁從事非法陪侍活動等條例也赫然在列。
「十條禁令」最後註明，「若違反以上規定將嚴肅處理，直至開除學籍」。
針對學生反映禁令管太多，貴州凱里學院的宣傳部長王芳實表示，「十條禁令」完全是出於學生安全的考量。並表示，禁令內容在措辭上確有不妥，考慮修改。
一些專家表示，凱里學院「十條禁令」的部分條款確實有些問題，即便是為了加強對學生管理，也應該與學生等協商後再做決定，這樣可以使規定更人性化，也更容易被學生所理解、接受。1051231
(中央社)
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