總統：政府先苦後甘 人民才會苦盡甘來

我要評比

總統蔡英文今天說，2016年是打樁，2017年是積極建設，政府先苦後甘，人民才會苦盡甘來，全力提振台灣經濟是政府最重要的任務。

2016年即將結束，總統蔡英文今天上午與媒體茶敘，發表年終談話。1051231

(中央社)