明年前2月飛韓包機未准 疑因陸反制薩德

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北京旅遊業界消息人士透露，韓亞航空、濟州航空、真航空等3家南韓航空公司在中國大陸申請了8條飛韓不定期包機航線，但未獲中國主管部門批准。

觀察家認為，這是中國政府繼針對南韓藝人和影視作品發布「限韓令」後，限制中國遊客訪韓，以反制韓美兩國決定在南韓境內部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）的措舉。

南韓「朝鮮日報」、「中央日報」、「東亞日報」今天都報導，中國民航局昨天未批准明年1-2月飛往南韓的不定期包機航班。包機主要供中國遊客使用，因此春節前夕南韓旅遊業界亮起了紅燈。

南韓外交部官員昨天就南韓航空公司在中國大陸申請赴韓包機航線未獲批准一事表示，外交部將與有關部門緊密合作，密切關注事態發展。

這位南韓外交部官員表示，外交部透過國土交通部和南韓駐北京大使館獲知相關情況，目前正在進一步瞭解詳情。

此外，一起遞交的定期航班增加班次申請也被駁回。此前中方對南韓部署薩德表示抗議，並下達了將赴韓的中國遊客規模減少20%的方針。有分析認為，此次飛韓包機申請被駁回，便是落實這一方針。

報導說，中國民航局並未對不批准包機的原因做出解釋。中國旅行業界之間流傳這是因南韓正蔓延禽流感，但這種說法並不具說服力，因為會告知這類理由。

北京外交消息靈通人士表示，搭乘包機的旅客比重占整體中國遊客的3%左右，此次措施帶來的實質性打擊不大。但若考慮到這是中國在旅遊旺季之前開始實施的正式施壓這一點，不禁令人擔憂。1051231

(中央社)