潘基文告別聯合國 離情依依
聯合國秘書長潘基文任期明天畫下休止符，今天是最後上班日，聯合國員工舉行簡單歡送會，離情依依。潘基文笑說，時報廣場跨年倒數活動按下水晶球後，全世界都知道他失業了。
潘基文31日午夜將與紐約市長白思豪（Bill de Blasio）共同出席曼哈頓中城時報廣場跨年倒數，親自按鍵讓水晶球緩緩升起，與來自全球各地上百萬名民眾共同慶祝新年，也為自己返韓前留下珍貴回憶。
潘基文自2007年起擔任兩屆總計10年的秘書長，也是聯合國第8位秘書長。今天正式告別聯合國總部，之前還寄發離別信給所有員工，感謝同仁為了全球和平的犧牲奉獻。
美媒撰文稱許他任內推動通過2030永續發展目標、完成全球因應氣候變遷的「巴黎協定」，另外重視性別平等，任內提高聯合國總部及世界衛生組織（WHO）等相關機構晉用女性出任高階主管比重。
在南韓政情一片混亂之際，擁有國際高知名度，曾任南韓外長的72歲潘基文，極有可能返韓後參選下屆總統。
下屆聯合國秘書長、前葡萄牙總理古特瑞斯（Antonio Guterres）已宣誓就職，任期5年，明年元旦正式走馬上任。他將是聯合國第9位秘書長。1051231
(中央社)
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