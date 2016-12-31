外交部搭跨年熱 今晚全球可看101煙火秀

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今天是2016最後一日，每年台北101跨年夜的煙火是行銷台灣最好機會，外交部今晚將透過國際衛星向全球播放101煙火秀盛況，展現台灣創意。

今年台北101大樓跨年煙火主題為「點亮台灣」，將首度結合燈光與煙火交互展演，除引進800盞電腦燈，更搭配以金色為主的煙火花色，以長達238秒的燈光煙火秀迎接新的一年。

外交部與電視台合作，從今晚23時55分起至2017年1月1日0時5分止，透過國際衛星向全球傳送台北101大樓跨年倒數及施放燈光煙火秀畫面，以展現台灣跨年創意，促進觀光旅遊發展。

目前外交部已透過全球各駐外館處聯繫請當地電視台及網路媒體到時下載衛星畫面，播出台北101大樓跨年燈光煙火秀盛況，並歡迎國際媒體駐台記者前往採訪。

煙火施放影片事後也將上掛外交部YouTube平台「潮台灣」（Trending Taiwan）頻道（網址https://goo.gl/OhVYn4）供各界點閱觀賞，藉由網路迅速、即時、無遠弗屆的特性，擴大宣傳效果。

台北101大樓自2005年起，每年在元旦0時0分施放跨年煙火，多年來已成為台灣年度盛事，也是「英國廣播公司」（BBC）電視台等國際知名媒體轉播的跨年亮點，2012年曾獲「美國有線電視新聞網」（CNN）網站評選為全球十大獨具特色的城市跨年活動之一。1051231

(中央社)