黃之鋒等將來台 陸委會：尊重言論交流

我要評比

香港立法會議員羅冠聰、姚松炎與香港眾志秘書長黃之鋒等將來台與立委對談。陸委會表示，尊重台港民間社會多元意見和言論交流；陸委會並重申，不會、也無意介入香港內部事務。

時代力量將於2017年1月7至8日，舉行兩場名為「時代眾志．自決力量：二○一七台港新生代議員論壇」，並邀請香港立法會議員羅冠聰、姚松炎與香港眾志秘書長黃之鋒等出席。

這些來自香港的訪賓將與時代力量立委林昶佐、黃國昌、高潞．以用及太陽花學運領袖林飛帆對談。

行政院大陸委員會回覆媒體詢問時表示，台灣是一個自由、民主、法治的社會，政府一向尊重台港民間社會多元的意見和言論交流；此外，陸委會一再重申，不會、也無意介入香港內部事務。

陸委會指出，然而民主、自由與人權為普世價值，政府與國際社會向來共同關切香港情勢發展，未來也會持續關注。

陸委會說明，政府對於香港居民來台，凡符合入境條件，即可自行至移民署網站申請入台許可，列印後即可持憑入境。1051231

(中央社)