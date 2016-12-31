藝文跨年夜 NSO不間斷跨界匯演

我要評比

今晚跨年除了看煙火跨年，也可選擇優質的跨年活動。NSO國家交響樂團從今天下午4時起至元旦晚上10時，30小時不分晝夜，敞開國家音樂廳大門，民眾隨時有音樂可聽。

1. NSO X 跨界樂團大匯演今年跨年夜正好遇到週六假期，NSO也提供民眾一個藝文跨年活動選項，從31日下午4時起至2017年元旦晚上10時，舉辦「NSO X 跨界樂團大匯演 」，從黃昏、深夜、黎明，一直演出到夜晚 ，30小時不間斷提供一系列古典音樂活動。

包括有嚴俊傑、盧易之鋼琴大對抗；跟著魏廣皓、王若琳，在兩廳院節慶爵士樂團一起搖擺；體驗DJ帶領的太空交響實驗；也可以把全家大小帶到音樂廳，在王佩瑤、許惠品「小小指頭的鋼琴派對」聲中歡度周末；VOX玩聲樂團見識人聲魔術；還有「840人鋼琴馬拉松」音樂會，邀民眾與NSO音樂總監呂紹嘉接力完成法國作曲家薩提鋼琴作品「煩惱事」。

這一系列音樂會演出重頭戲在今晚的「NSO 30 跨新年音樂會」，將帶來貝多芬第五號鋼琴協奏曲「皇帝」、巴哈「布蘭登堡協奏曲」 、馬勒「復活」（終曲） 等，得養精蓄銳才能參與一整天活動。

2.當代傳奇30「八戲經典嘉年華」

當代傳奇劇場為了慶祝30歲生日，今晚在臺灣戲曲中心大表演廳舉辦「八戲經典嘉年華」，演出總長3個小時，觀眾一邊看戲一邊跨年。

「八戲經典嘉年華」穿梭30年來8齣經典劇作，由吳興國、魏海敏主演精彩選粹莎劇、希臘悲劇、現代文學折子好戲，展現跨時代震撼國際東方美學，讓觀眾親眼見證不僅僅是一個劇團的創作史，更是一個大時代走過的痕跡。

3.綠光劇團「Closer 情迷」玩愛版

在跨年之前，也可欣賞綠光劇團的舞台劇「Closer情迷」。「Closer 情迷」1997年於倫敦上演後，便獲得勞倫斯奧立佛 / BBC最佳新戲劇獎及倫敦劇評人協會大獎。

2016年綠光劇團全新製作，由李明澤導演重新改編，將人事物改回更貼近台灣人的生活，邀請姚坤君、韋以丞、李依瑾、隆宸翰，重新詮釋這部戲。

綠光劇團「Closer 情迷」玩愛版今晚7時30分在新北市藝文中心演藝廳演出。1051231

(中央社)