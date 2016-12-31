上限130萬元 文化部補助民間團體文化論壇

為擴大全民參與文化政策，落實文化公民權，由下而上推動文化事務，訂定「文化部補助民間團體辦理文化論壇作業要點」，鼓勵民間團體以審議民主會議方式，辦理常態性的文化論壇，凝聚各界對未來整體文化政策的共識。本計畫補助將於106年1月1日至2月10日受理申請 (以郵戳為憑)，請於規定期限內完成送件申請。

計畫補助重點在於針對全國性之文化政策相關議題，由受補助單位以由下而上產生為原則，辦理文化論壇。辦理方式以區域平衡為考量，原則於全國北、中、南、東、離島各分區補助機構或團體，以「審議民主會議」模式進行討論；在地機構或團體優先補助，同一團體或單位可跨區、多區申請。補助金額：每一場次補助金額以新臺幣130萬元為上限。

有關補助相關申請文件及內容，歡迎至文化部獎補助資訊網查詢及下載。

(中時)