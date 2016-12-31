談兩岸 總統：承諾善意不變不屈服壓力

我要評比

總統蔡英文今天說，這幾個月民眾感受北京當局退回威脅恫嚇老路，希望這不是北京當局政策性的決策。「我們承諾不變，善意不變，但也不會屈服於壓力，不會走對抗老路」。

民國106年元旦即將到來，總統蔡英文、副總統陳建仁上午與媒體記者茶敘，發表年終談話，總結執政半年以來的心得。1051231

(中央社)