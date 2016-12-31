黨產問題 總統籲國民黨用協商代替對抗

我要評比

總統蔡英文今天表示，不當黨產的爭議，這是黨國時期留下來的問題，呼籲國民黨用協商代替對抗，給台灣民主健全發展的空間。

2016年即將結束，總統蔡英文今天上午與媒體茶敘，發表年終談話。1051231

(中央社)