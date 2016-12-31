前興農洋投麥克 富邦春訓投手教練

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富邦悍將職棒隊繼11月秋訓邀請5名美國職棒體系客座教練，春訓仍有3名外籍教練，其中新加入的投手教練是前興農牛洋投麥克（Michael Tejera）。

領隊蔡承儒表示，秋訓5名客座教練裡有兩人會繼續參加春訓，包括外野與跑壘教練索門（Gary Thurman）、內野教練嘉納（Darrin Garner）。

投手教練葛蘭特（Mark Grater）不克前來，改由同樣是華盛頓國民隊系統的麥克加入春訓。葛蘭特在秋訓來台期間，因曾協助王建民復健而成為焦點。

蔡承儒表示，麥克是葛蘭特的徒弟，教法是同一個系統，「我們延續同一個系統到春訓，除了幫助年輕球員，也協助本土教練」。

中華職棒史上，中文譯名叫「麥克」外籍球員有8人，擔任富邦春訓客座投手教練的麥克是左投手，2010年效力興農牛1場先發、9場後援，戰績2勝2敗、防禦率2.2。

麥克是美國籍、古巴裔投手，2010年來台灣以前，在美國職棒大聯盟留下11勝，2003年馬林魚奪世界大賽冠軍的成員。

麥克在台停留兩個月，離開之後結束球員生涯，後來成為華盛頓國民隊小聯盟系統的教練，現為新人聯盟層級的投手教練。

麥克加入春訓，富邦教練團頗有「狂牛部隊」的影子，從總教練葉君璋，首席教練劉榮華，本土教練團張家浩、陳威志、沈鈺傑、鄭兆行、余文彬、林宗男、施金典，全部穿過興農牛球衣。1051231

(中央社)