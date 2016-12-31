前興農洋投麥克 富邦春訓投手教練
富邦悍將職棒隊繼11月秋訓邀請5名美國職棒體系客座教練，春訓仍有3名外籍教練，其中新加入的投手教練是前興農牛洋投麥克（Michael Tejera）。
領隊蔡承儒表示，秋訓5名客座教練裡有兩人會繼續參加春訓，包括外野與跑壘教練索門（Gary Thurman）、內野教練嘉納（Darrin Garner）。
投手教練葛蘭特（Mark Grater）不克前來，改由同樣是華盛頓國民隊系統的麥克加入春訓。葛蘭特在秋訓來台期間，因曾協助王建民復健而成為焦點。
蔡承儒表示，麥克是葛蘭特的徒弟，教法是同一個系統，「我們延續同一個系統到春訓，除了幫助年輕球員，也協助本土教練」。
中華職棒史上，中文譯名叫「麥克」外籍球員有8人，擔任富邦春訓客座投手教練的麥克是左投手，2010年效力興農牛1場先發、9場後援，戰績2勝2敗、防禦率2.2。
麥克是美國籍、古巴裔投手，2010年來台灣以前，在美國職棒大聯盟留下11勝，2003年馬林魚奪世界大賽冠軍的成員。
麥克在台停留兩個月，離開之後結束球員生涯，後來成為華盛頓國民隊小聯盟系統的教練，現為新人聯盟層級的投手教練。
麥克加入春訓，富邦教練團頗有「狂牛部隊」的影子，從總教練葉君璋，首席教練劉榮華，本土教練團張家浩、陳威志、沈鈺傑、鄭兆行、余文彬、林宗男、施金典，全部穿過興農牛球衣。1051231
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。