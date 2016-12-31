在地生產iPhone 蘋果盼印度稅務優惠

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熟知內情人士指出，蘋果公司（Apple Inc.）希望印度對計劃在當地生產的iPhone手機，提供稅務優惠。

彭博報導，要求不具名的人士表示，蘋果上個月致函商工部尋求降低進口和生產稅，即使印度政府推出可望納入現行所有稅捐的商品與服務稅（GST）之後，也繼續提供相關優惠。

中國大陸等巿場走緩，位在美國加州古柏迪諾（Cupertino）的iPad和iPhone製造商蘋果渴望在全球成長最迅速手機巿場印度投產。印度經濟規模達2兆美元，蘋果在這個巿場落後銷售便宜手機的諸多對手，在地生產手機可加速蘋果零售商店在全球第2大人口國印度拓展。

蘋果尋求擴大印度巿佔之路不平順，設立直營店的申請受限當地法規而無進展。印度規定，外國公司直營店販售的商品至少3成零組件須在地生產。蘋果大部分產品在中國大陸生產，與印度現行法規不符。

蘋果公司在印度的發言人以及印度商工部發言人辛赫（Mattu J.P. Singh）迄今皆未回應電郵查詢。

消息人士指出，蘋果盼就其未來在印獲利應負責任，跟印度稅務部門展開討論，並對比在其他國家的生產，尋求比較利益。

蘋果主要製造夥伴富士康科技集團計劃為諸如大陸的小米科技等品牌在印組裝手機，但大部分iPhone仍在大陸組裝。富士康去年年中才開始在印生產智慧手機。（譯者：中央社何宏儒）1051231

(中央社)