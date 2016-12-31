新北車禍疑傳槍響 1男1女送醫
新北市三重區今天上午發生車禍，一輛轎車撞倒機車騎士後，現場疑傳出槍聲，警消獲報到場將一男一女傷患送醫，其中一人身上疑有槍傷，詳情由警方調查釐清。
新北市消防局表示，新北市三重區國道路二段，今天上午7時43分發生一起車禍，一男一女雙載騎乘機車，在路口遭一輛轎車從後方追撞倒地，轎車隨後將車開往路邊暫停，不久後有車上人員下車查看。
警方調閱路口監視器畫面，發現機車騎士遭撞倒地後，緩緩站起，準備拿起電話報警處理，而後座女子則因受傷仍坐在地上，不久，肇事車輛有名男子下車，走往機車騎士身旁，原以為要關心傷勢，但男騎士卻忽然抱肚倒地，男子快步上車後，轎車快速逃逸，現場疑傳出槍聲。
警消獲報前往，現場僅有一輛機車及兩名傷患，騎車的男騎士除了雙腳腳趾擦傷外，腹部也有疑似槍傷，後座女子則膝蓋及上肢擦傷，主訴背部疼痛，均送往醫院救治，無生命危險。
警方表示，從車禍現場狀況研判，疑為尋仇所製造的車禍，但目前傷者仍在醫院急救治療，須待傷者傷勢穩定後，再製作筆錄進一步瞭解，警方也已封鎖現場調查，並調閱沿路監視器追查肇事車輛，案情釐清中。1051231
(中央社)
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