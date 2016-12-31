總統：確保一個世代不破產的年金是第一步

我要評比

總統蔡英文今天說，年金改革是政府優先項目，年金改革的重點是財務永續，確保大家領得到領得久，改革不可能一次到位，確保一個世代不破產的年金制度只是第一步。

她並說，希望每10年檢討一次年金制度，成為政府的常態；年金議題應跳脫政黨，不管10年後哪黨執政，都應定期檢討。

2016年即將結束，總統蔡英文今天上午與媒體茶敘，發表年終談話。1051231

(中央社)