蔡英文：北京走打壓老路 兩岸關係取決耐心
31日總統蔡英文與記者年終茶敘，總統表示，北京當局正一步步地退回對台灣分化、打壓，甚至威脅、恫嚇的老路，我們希望這不是北京當局政策性的抉擇，明年兩岸關係能否峰迴路轉，取決於耐心和和信念，也將取決於北京當局如何看待兩岸關係的未來。
總統說，520以來，我們根據普遍民意及國內共識，致力維繫兩岸和平穩定關係，我們也本於尊重歷史及求同存異的精神，向對岸持續釋出善意，期盼透過雙方良性互動，逐步化解對立和分歧。
總統說，但這幾個月來，台灣人民的普遍感受，是雙方盡力維持理性及冷靜的立場，已經有些變化。北京當局，正一步步地退回對台灣分化、打壓，甚至威脅、恫嚇的老路，我們希望這不是北京當局政策性的抉擇，但要提醒這樣的作為傷害了台灣人民的情感，也影響到兩岸關係的穩定。
為了維護區域的和平跟繁榮，總統再次重申，我們的承諾不變、善意不變，但是我們不會屈服於壓力，也不會走回對抗的老路。
總統強調，明年兩岸關係能否峰迴路轉，將取決於我們的耐心和堅定的信念。另一方面，也將取決於北京當局如何看待兩岸關係的未來，是否也願意承擔起責任，以新的思維和做法，共同擘劃兩岸互動新模式，來回應兩岸人民及區域內所有成員，對和平發展的共同期待。
(旺報)
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