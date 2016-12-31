台中跨年晚會洲際、后里兩地登場堅強卡司與民眾迎新年

「2017花Young台中」跨年晚會今年以雙主場形式，今晚同步於洲際棒球場及麗寶樂園第二停車場登場。台中市政府新聞局表示，洲際場是國內史上第一個在棒球場內舉行的跨年晚會，后里場則是在全台最高的摩天輪旁跨年。藝人卡司陣容堅強，並與台中在地連結，像是董事長樂團與九天民俗技藝團首度在舞台合作，並有在地天團玖壹壹，以及盧廣仲，雙主場都能欣賞到；后里場更是全台獨家邀請5566合體，帶來多首經典歌曲，要與歌迷一起開心跨年、迎接2017。

新聞局表示，以前市府曾在洲際棒球場外圍舉行跨年晚會，今年則是首度在球場內舉行，也是台灣第一場在棒球場內舉行的跨年晚會。洲際棒球場(台中現場)由「綜藝小天王」KID、LULU、小蝦與邵庭擔任主持人，首先由滅火器樂團熱力開唱，接續將有曾沛慈、韋禮安、DEARS、晨悠組合、鐵獅亮光團、董事長樂團+九天民俗技藝團、溫嵐、陳夢晨、玖壹壹、MATZKA、黃夏欣、盧廣仲、陳大天(小蝦)、方炯鑌等歌手及樂團輪番演出，並由張震嶽、MCHotDog熱狗、頑童MJ116組成的「兄弟本色」陪伴觀眾一起倒數迎接新年。

麗寶樂園(后里現場)部分，新聞局表示，這裏除了有全台最高的摩天輪，也希望藉由在后里舉行跨年，為2018台中世界花卉博覽會暖身。后里場由三度主持台中跨年的阿Ken領軍，搭配今年榮獲「第51屆電視金鐘獎綜藝節目主持人獎」的Sandy、ㄚ頭及鯰魚哥四人搭檔主持，並由董事長樂團及九天民俗技藝團隆重開場，包括許富凱、周湯豪、MATZKA、葉諾帆、郭靜、盧廣仲、李愛綺、小A辣+林進、愷樂、BOi!、林建予(鯰魚哥)、玖壹壹、晨悠組合、JR等多組卡司上陣，並由經典天團5566合體，陪伴大家倒數跨年。

新聞局長卓冠廷表示，台中跨年晚會卡司最好，並有在地連結，例如董事長樂團與九天民俗技藝團是首度在舞台合作，台中在地天團玖壹壹也有著濃濃的台灣味，而且雙主場都能欣賞到；后里現場更獨家擁有5566合體，歌迷不能錯過。

「2017花Young台中」跨年晚會今日下午5時開放進場，晚會7時開始，節目持續到隔日凌晨1時。無法到現場的民眾可透過Live轉播觀看晚會精彩內容，洲際場直播頻道為中視與中天綜合台，后里場則為台視與中天娛樂台。另外，台灣大道市政大樓府前廣場也將進行跨年晚會現場轉播。

今天跨年晚會預計將吸引人潮及車輛前往，交通局今日下午2時起至1月1日凌晨3時，雙主場周邊將進行交通管制，為接駁民眾進場，交通局規劃史上最大接駁，史無前例調動中彰投苗客運業者出動300輛公車、遊覽車，分別在朝馬轉運站、潭子火車站、豐原火車站、高鐵台中站等處接駁，市區公車並延駛至凌晨2時。欲前往洲際棒球場(台中現場)可於朝馬轉運站、潭子火車站搭乘，往麗寶樂園(后里現場)則於豐原火車站、朝馬轉運站及高鐵台中站搭乘。

(中時)