伍茲開球曾轟498碼 至今仍是美巡紀錄

41歲的伍茲27歲曾轟出498碼，至今仍是美巡紀錄。(美聯社資料照)

30日過41歲生日的伍茲憑著驚人的爆發力，剛加入美巡就掀起「巨炮」風潮，當時與現在已51歲的美國選手達利，為高球史上長程炮的代表性人物，而他除了在全球各巡迴賽總共贏得106場冠軍之外，卻鮮少人知道他至今還是美巡開球最遠紀錄保持人。

2002年在夏威夷默卡帕魯亞球場進行的默塞德斯錦標賽(現SBS錦標賽)，當時27歲的伍茲第3輪在標準桿5桿的第18洞，於順風情況下轟出498碼，這個距離至今無人打破，成為美巡史上「最遠的1轟」。

事實上，當天拜順風之賜，包括伍茲在內有不少人在這洞開出生涯最遠的1球，據統計，美巡史上開球最遠排名前11，其中10球就這天的第18洞締造，結果伍茲以近500碼的開球，力克群雄。

伍茲美巡生涯共有6次開球超過400碼，498碼是他高球生涯最遠的1轟，也是美巡紀錄。

如今伍茲已經41歲，加上近年膝、腰傷纏身，現在想在沒風情況開出320碼以上都很困難，年輕時開出的498碼只能成為回憶。

(中時電子報)