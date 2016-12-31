陸堅持九二共識 蔡英文：不是沒有創意空間

總統蔡英文31日與媒體茶敘，發表年終談話。對於北京堅持九二共識，蔡英文表示，這確實會影響兩岸穩定，不是沒有談的空間，兩岸應抱持理性、彈性的態度。(中央社)

2016年即將結束，總統蔡英文今天上午與媒體茶敘，發表年終談話。在接受媒體提問時，對於北京堅持九二共識，蔡英文表示，這確實會影響兩岸穩定，但不是沒有談的空間，「不是沒有創意的空間」，只要抱持理性、彈性的態度，就能讓雙方找到和平解決的方法。

美國的一個中國政策引起廣泛的討論，台灣如何在美中日之間取得平衡？蔡英文回應，美國的一中應該由他們自己詮釋，2017上半年將會面對比較不確定的國際情勢，我們的目標不變，就是在維持和平穩定的同時，也對國際社會作出更多貢獻。

至於台聖斷交，前民進黨主席許信良日前表示，沒邦交國，對台灣生存發展一點關係都沒有，「小國對我們只是負擔」。對此，蔡英說，尊重許主席個人評論，沒有特別看法。

(中時)