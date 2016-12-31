兩岸關係 總統：兩岸不是沒有創意空間

我要評比

總統蔡英文今天表示，兩岸在冷靜理性基礎上，應該坐下來好好談，兩岸不是沒有談的空間，「不是沒有創意的空間」，只要冷靜理性抱持有彈性態度，可以找到解決方法。

民國106年元旦即將到來，總統蔡英文、副總統陳建仁上午與媒體記者茶敘，發表年終談話，總結執政半年以來的心得。1051231

(中央社)