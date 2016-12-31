嘉惠身障者 北市設70坪無障礙跨年空間

我要評比

「2017台北最HIGH新年城跨年晚會」今天晚上7時在市府廣場盛大舉辦，為嘉惠身障人士，社會局設置約70坪無障礙跨年空間，共計有85名身障者、58名陪伴者參加。

2017跨年晚會從晚間7時隆重登場，絕對是全台跨年晚會最高規格的演出，當天表演卡司有歌手A-Lin、伍佰、玖壹壹等，並由「最強國寶組合」曾國城與曾寶儀搭檔首度聯手主持晚會。

社會局身心障礙者福利科指出，為嘉惠身障者，北市在仁愛路、基隆路口劃設70坪「跨年無障礙專區」，也安排45輛復康巴士到府接送身障者，並在國父紀念館捷運站安排專人引導至專區。

身障科統計，今年有85名身障者、58名陪伴者，共143人報名參加。現場也備有薑茶、暖暖包，讓身障者開心出門、平安回家。1051231

(中央社)