嘉惠身障者 北市設70坪無障礙跨年空間
「2017台北最HIGH新年城跨年晚會」今天晚上7時在市府廣場盛大舉辦，為嘉惠身障人士，社會局設置約70坪無障礙跨年空間，共計有85名身障者、58名陪伴者參加。
2017跨年晚會從晚間7時隆重登場，絕對是全台跨年晚會最高規格的演出，當天表演卡司有歌手A-Lin、伍佰、玖壹壹等，並由「最強國寶組合」曾國城與曾寶儀搭檔首度聯手主持晚會。
社會局身心障礙者福利科指出，為嘉惠身障者，北市在仁愛路、基隆路口劃設70坪「跨年無障礙專區」，也安排45輛復康巴士到府接送身障者，並在國父紀念館捷運站安排專人引導至專區。
身障科統計，今年有85名身障者、58名陪伴者，共143人報名參加。現場也備有薑茶、暖暖包，讓身障者開心出門、平安回家。1051231
(中央社)
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