粉絲為嘉莉費雪製造專屬星星 供人憑弔

電影星際大戰飾演莉亞公主的女星嘉莉費雪日前心臟病發逝世，粉絲驚覺好萊塢中國大戲院前的星光大道沒有她專屬的星星，於是為她製造一顆星星供人憑弔。

週末洛杉磯飄著陣雨，星光大道依舊遊人如織，觀光客尋找印著所鍾愛明星的專屬星星合影，不過十字路口轉彎處，凡妮莎（Velez Vanessa）和朋友，正忙著在姓名空白的星星處，DIY拼貼嘉莉費雪（Carrie Fisher）的名字。

凡妮莎是嘉莉費雪的鐵粉，她和4個志同道合的好友，獲悉在星戰裡飾演莉亞公主的嘉莉費雪逝世，隨即帶著鮮花來星光大道憑弔她，才發現心目中的偶像沒有留名在星光大道上。

原來明星要名留星光大道，必須經過好萊塢商會（Hollywood Chamber of Commerce）監管的委員會核准，同時名人必須提出申請，並支付3萬美元（約新台幣97萬5000元）。

凡妮莎等人於是自動自發擺上鮮花還有嘉莉費雪的劇照，以及星戰裡的道具等紀念品並點上蠟燭，圍觀的人越來越多，紛紛拿起相機留影紀念。

凡妮莎受訪說，她喜歡嘉莉費雪的電影，這些電影改變了她的生命，幫助她提振又塑造自我，做個獨立女性，勇敢做自己。

凡妮莎除了在星星處拼貼嘉莉費雪的姓名，並留下追悼詞：「願原力永遠與妳同在」。

嘉莉費雪是歌星艾迪費雪（Eddie Fisher）和好萊塢女星黛比雷諾（Debbie Reynolds）的女兒，23日搭機從倫敦飛洛杉磯途中心臟病發，緊急送醫數日後不治，享壽60歲。1051231

(中央社)