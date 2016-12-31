日核災食品進口 總統：沒時間表和急迫感
總統蔡英文今天在年終媒體茶敘談及日本核災區食品進口議題表示：「這議題沒有時間表與急迫感，希望社會理性空間中討論」。
蔡總統上午出席由總統府記者聯誼會主辦的茶敘，發表年終談話，總結執政半年以來的心得，並接受媒體提問，副總統陳建仁也出席茶敘。總統談到核災區食品進口議題時表示，這議題希望有理性討論空間，也必須理性討論，但很遺憾過去開公聽會有些紛擾，甚至阻礙公聽會正常進行情況發生。
總統並再次強調，這些問題上基本原則是保護國人健康，也要公眾溝通與理性討論，感謝公民團體幫忙公眾溝通，希望公眾溝通可持續下去，倒也不一定公聽會方式，總而言之這議題沒有時間表與急迫感，希望社會理性空間中討論。1051231
(中央社)
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