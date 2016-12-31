12月31日中視午間新聞搶先看
今天12月31日的中視午間新聞搶先看：
跨年夜20℃偏涼! 國道南下恐塞整一天
跨年夜各地氣溫落在19至21℃左右，基隆、宜蘭有短暫飄雨的可能，元旦連假今開始，預估清晨國道就會湧現返鄉和出遊車潮，連假期間從前一天的23時至當天清晨6時，國道免收通行費。
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2017元旦起 勞工特休沒用完強制折現
元旦開始有多項和勞工荷包攸關的新制實施，基本工資月薪調高至兩萬一千元。另外特休假天數增加，有未休完的假，僱主就必須折算日薪給勞工。
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像回到娘胎!日本新療法 成人捲超療癒
日本最近流行一種「成人捲」民俗療法，把大人像嬰兒一樣用布整個包起來，據說感覺會像回到娘胎裡一樣，非常的放鬆。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播陳志耕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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