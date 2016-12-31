蔡英文：兩岸關係要先有定位 再尋求發展可能

總統蔡英文今天上午與媒體茶敘，發表年終談話；媒體問到，政府會以《中華民國憲法》處理兩岸事務，是否帶代表「兩岸同屬一個國家」？蔡英文說，不必要跳進任何結論，必須要先了解自已的定位，再尋求兩岸發展可能性，「優先順序不要搞錯」，兩岸雙方要保有彈性，但最重要的要先有內部共識。

蔡英文強調，兩岸問題不是一個政黨、一個總統或一個政府可以替人民做決定的，過程中每個人民都需參與並表達意見。

如何評價國際社會「一中政策」？蔡英文說中華民國是主權獨立的國家，不太需要與外界意見起舞，政府對兩岸關係的處理也很清楚；兩岸確實是國家挑戰，但也有創意空間，很多人試圖找突破，都不是壞事，但「主權獨立已經是集體共識」。

(旺報)