新人e指 預約終身幸福
高雄市左營區戶政事所接獲多對新人預約假日辦理結婚登記，因應爆增的登記潮，戶所緊急加派人力支援，趕在新年讓所有新人歡歡喜喜完成終身大事。
新郎健安和新娘詩蓉利用時下正夯的戶政e指APP預約結婚登記，並透露希望能在特定的良辰吉時完成登記，以圓滿此生最重要的時刻，戶所得知兩人心願後，決定給新人一份永生難忘的婚禮祝福，派出行動戶政到婚禮現場服務，一圓他倆自認奢侈的夢想。
健安家經營糕餅生意，經年耳濡目染下，對糕餅接單、製作及出貨過程瞭若指掌，他心頭始終盤算著如何傳承家業及擴大經營，4年前報名烘焙證照課程，研究相關產業鏈，並順利取考證照；新娘詩蓉正是烘焙班同學，對製作糕點充滿熱情又有獨到想法，深深吸引健安的目光，於是愛情來了，兩人常在課堂上分享拿手美味糕點，私底下相約去路跑，終於跑進結婚殿堂，成為彼此今生的最愛。
虔誠的兩人特地挑選在地具有百年歷史且香火鼎盛的啟明堂舉行婚宴，左營戶政人員快速架起戶政行動設備，於良辰吉時內為新人完成結婚登記，眾人讚聲連連。帥氣的健安挽著摯愛詩蓉，頻頻感謝戶政幫大忙，還俏皮笑說有諸神佛的見證及看管，哪敢對新娘有貳心！賀客們全滿意的笑了；戶所再送上貼心小禮物，祝福新人百年好合，愛情長長久久。
熱熱鬧鬧辦結婚登記的戶政所洋溢著幸福氛圍，主任蘇麗清笑稱家有超大喜事，特別開心！她不忘嘉勉每對新人要互信互愛、相扶相持，用心維繫家庭美滿，創造婚姻最大價值，並讓愛情永久保鮮，方能牽手一生，幸福偕老。
(中時)
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