網球》不輕言退 費爸：至少再打2、3年

瑞士球王費德勒。(美聯社資料照)

澳網即將復出的「瑞士特快車」費德勒，35歲的他對於球迷關心的退休問題，「費爸」給了正面答覆，表示自己目標再打至少2、3年才會封拍，且抱持長遠的心態。

近日練球吸引6000名球迷場邊觀看，費德勒7月為讓膝傷完整復健痊癒，宣布提前結束球季，令球迷擔心他的輝煌生涯是否將畫下休止符，不過「費爸」要球迷不要太過操心，1月初將在澳洲伯斯霍普曼盃重返球場，自己也會輕易言退。

「我不覺得這會是我最後一次澳洲行」，費德勒說，「即便這不是沒有可能，但我保持樂觀態度。我休息6個月就是希望能夠再打2、3年，而不是只打6個月。所以我是抱持長遠的心態。」

身擁17座大賽單打冠軍，不過費德勒上一次捧大賽金盃是2012年溫網，由於傷勢影響，世界單打排名也掉到16名，「奪冠感覺當然很美好，排名則是其次。只要我健康且沒有病痛，我想我仍有殺傷力。」

(中時電子報)