原民會廣播新節目「e啦原住民」「YA!原來是這樣」元旦開播
高雄市政府原住民事務委員會製作並由高雄廣播電臺協助播出的全新原住民廣播節目「e啦原住民」及「YA!原來是這樣」，將於2017年1月1日起在調頻FM94.3 和AM1089陪伴原民朋友度過快樂的週末時光。
「e啦原住民」的播出時間為每週日下午13：00～14：00，目前由原民會自辦及共同主持，內容含括原民音樂、人文及各種原民大小事，更會不定時邀請在各行各業打拼的原住民上電臺接受專訪，可謂包羅原民萬象，精彩可期，高雄的原民朋友及喜愛原民文化的您可千萬不能錯過！
「YA!原來是這樣」則在每個星期六上午11：00～12：00播出，目前由富有族語教學經驗的洪金玉老師及鷓麼嘞賽．巴流禡老師擔綱主持，是原民會製播的第一個為原住民朋友量身打造的全族語廣播節目，主持風格活潑有趣，絕對是喜歡或想學習族語的不二選擇。
高雄市原民會主委谷縱．喀勒芳安表示，高雄市政府對於原住民族文化推廣向來不遺餘力，振興族語更是多年來最重要的施政方針之一，希望能藉由這兩個廣播節目更有力推展及保存原住民重要資產。準備好感受這鼓新掀起的原民旋風了嗎？快來收聽「e啦原住民」及「YA!原來是這樣」感受一下不一樣的原民風情。
(中時)
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