合唱團獲邀川普就職獻唱 女高音霸氣退團
摩門大教堂合唱團（Mormon Tabernacle Choir）獲邀在下月美國總統當選人川普就職大典中獻唱，卻傳出團內女高音不滿而霸氣退團。
根據路透社和國家廣播公司新聞網（NBC News）網站報導，入團已經5年的錢柏林（Jan Chamberlin）因為不想參加明年1月20日就職大典的演出而退團。錢柏林說，「為這個男人獻唱，看起來像是合唱團在為暴政和法西斯主義背書。」
錢柏林在自己臉書貼出的退團信中寫道：「我就是沒辦法繼續最近這種形勢的轉折，我可能會永遠無法再正視自己的臉。」
距離川普宣誓就職還有3周，目前為止，只有古典跨界歌手小賈姬（Jackie Evancho）大方公開自己要在就職大典中表演。1960年代出道的搖滾樂團海灘男孩（Beach Boys）也收到邀請。發言人今天表示，樂團目前正在考慮當中。
此外，耶穌基督後期聖徒教會（Church of Jesus Christ of Latter-day Saints）教友薩克（Randall Thacker）也在change.org發起一項連署，已獲得超過2萬2000網友響應。
這項連署書表示，摩門大教堂合唱團參加川普就職典禮演出非但不能反映教會的價值，可能還會重創教會在全球的形象。
教會方面表示，參與就職大典演出是自願性質，同時強調，來自鹽湖城的摩門大教堂合唱團過去已在這類典禮中為5位共和黨籍總統獻唱過。1051231
(中央社)
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