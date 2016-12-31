會見黃國昌 總統：比較坦承的交換意見

總統蔡英文今天談到日前和時代力量立委黃國昌見面一事表示，那次談話是「比較坦承的交換意見」，沒有要改變立委、黨團決策的想法。身為總統，希望和各政黨有合作機會。

時代力量籍立法委員黃國昌為了勞動基準法修法，曾求見總統蔡英文。

蔡總統上午與媒體記者茶敘時，有媒體詢問，總統和黃國昌會面，兩人聊了什麼，會面是黃國昌主動邀約嗎？和時代力量的關係？

蔡總統回應表示，見面有一定程度的默契，是不是談話的內容適合公開等，那次談話「應該是比較坦承的交換意見」，也沒有特別要改變立法院的決策，立委和黨團決策的想法。

至於和時代力量關係，蔡總統先是表示，「這個不是黨中央茶會耶」，做為國家總統、領導人，在施政理念、目標、施政各項作為，希望跟所有政黨都有合作機會，任何政黨願意在這個目標上共同努力，可以一起合作。1051231

(中央社)