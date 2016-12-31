蔡總統媒體茶敘 年終談話全文

2016年即將結束，總統蔡英文今天上午與媒體記者茶敘，並發表年終談話。蔡總統談話全文如下：

各位現場的媒體朋友、國人同胞，大家早安。

很高興跟大家見面。在今天的談話裡，我將跟全國人民報告兩件事。第一，是2016年，新政府做了什麼。第二，是2017年，我們要做什麼。

新政府在5月20日，接下治理這個國家的重責大任。

在經濟上，攸關經濟結構轉型的「5＋2」產業創新計畫，已經陸續到位。綠能科技的「沙崙科學城計畫」已經在11月6日啟動。新農業面向的「台農發公司」，也已經在12月5日，正式成立。

亞洲‧矽谷計畫執行中心，在12月25日正式揭牌。我們的生醫產業計畫執行中心，則預定在2017年初，就會啟動。

在食品安全上，「毒物及化學物質局組織法」已完成立法，「化學局」已經成立。這是我們打造「食安五環」的重要基礎。

在社會安全網方面，住宅法已經通過，從此以後，社會住宅在土地取得、經費來源以及人力組織上，都會得到更大的支持。長照2.0已經開始試辦，「找得到、看得到、用得到」的長照服務，正逐步落實。

在勞動權益上，我們修改了就業服務法，讓外籍移工的人權，邁進了一大步。

除了提高基本工資外，為了落實週休二日，並且讓企業保有一定的經營彈性，我們也通過了勞基法修正案。我要強調，台灣的勞動環境正在進步中。

我們執政的節奏很清楚。我們正在為台灣未來的發展，打下堅實的基礎。2016年的工作是打樁，2017年，就是積極建設。這是台灣最關鍵的兩年。新政府選擇在執政初期，就正面迎戰所有的困難，因為，我們相信，政府先苦後甘，人民才能苦盡甘來。

明年，新政府的施政，主要將聚焦在以下這四件事情：

第一、全力提振台灣的經濟。這是2017年最重要的任務。

今年整體經濟雖然逐漸回溫，但是，力道仍然不足，政府有責任，透過公共政策以及公共投資，創造新的動能，讓經濟可以更活絡、更強韌，走出新的局面。

從明年開始，政府將從「加速推動結構轉型」，以及「全面擴大基礎建設投資」兩大面向切入，打破經濟的沉悶，注入成長的活力。

在520時，我說過，要讓台灣經濟脫胎換骨，就必須下定決心，打造台灣經濟發展的新模式。

為了啟動這個結構轉型的艱鉅工程， 七個多月來，我們完成了各項產業發展計畫的整備，以及年度預算編列。相關立法或修法，也在進行當中。

推動經濟結構轉型，執行力是最關鍵的考驗。未來，包括「5＋2」產業、老屋更新、社會住宅跟長照、托育等，各項攸關民生經濟的發展策略，只要是規劃完成、立法到位、並且已經編列年度預算的，都必須全力加速來執行。

這些政策和計畫的執行層面，涉及到人才、資金及技術的整合、國土空間的規劃利用、中央地方的分工合作，以及區域聯合治理等高度複雜的工程。

因此，政府將建立一個強而有力的協調及整合機制，來提升整體執行能量，讓各項政策跟建設，可以順利落實推動。

另一方面，我們也將採取具前瞻性的積極財政政策，全面擴大基礎建設的投資，包括地方建設，以及下一個世代需要的基礎建設。

政府正積極盤點地方建設的需求，未來將優先推動可以配合區域聯合治理的跨縣市建設，以及過去投入不足、發展相對落後地區的重要基礎設施，藉以促進地方整體發展，以及區域平衡。

在整體性的下一世代基礎建設方面，我們也在盤點各項建設的需求，包括：

第一，整合高鐵、台鐵及各地方捷運的綠色軌道運輸系統。

第二，寬頻和超寬頻雲端基礎建設。

第三，因應氣候變遷的防洪及抗旱工程。

第四，邁入高齡化社會所需要的軟硬體基礎設施。

第五，強化基礎科學研究所需要的基礎建設。

第六，朝向非核與減碳的能源轉型所需要的基礎建設。

明年3月，行政院將提出完整、前瞻性的基礎建設計畫，作為未來推動的依據。

上述這些建設，是一個國家級的中長程擴大內需方案。所衍生的財務需求，需要巨額的投資，也將產生帶動整體經濟動能的效果。我們將訂定優先順序及執行時程，不排除以追加預算，或者特別預算的方式，來加速進行。同時，我們也將善用財務工程，引導民間資金積極參與，進而活絡民間的投資。

現在，我們也正啟動稅制的檢討，希望在兼顧財政健全和稅制公平的原則下，進行稅制的合理改革。不要因為若干租稅的扭曲，而影響到經濟的健全發展及產業競爭力。

明年，我們要做的第二件事情，就是持續各項重大改革，年金制度則是優先項目。

在經歷20次委員會之後，年金改革已經要進入分區會議及國是會議，我們預計在下個會期，把最後的版本送到立法院審查。

年金制度瀕臨破產，是歷史遺留下來的問題，之所以需要變革，是因為從過去到現在，台灣社會始終沒有負責任地，徹底檢視我們的年金制度，才會讓這個制度，一步一步走到瀕臨破產的地步。

因此，我們年金改革的重點，就是財務永續。簡單來說，就是要確保大家的退休金都能夠領得到、領得久。就如同剛剛陳副總統所說的，年金改革不可能一次到位，但我們希望透過這次的努力，確保一個世代，大約是25到30年，不破產的年金制度。

當然，確保一個世代不破產的年金制度只是第一步。我由衷希望，每十年檢討一次年金制度，能夠成為未來台灣政府的常態。每一次檢討都能以確保後續的25到30年不破產為目標。定期檢討、世代傳承，才能確保未來每一個世代的退休安全。

這個議題應該跳脫政黨。換句話說，不管十年後哪一個政黨執政，都能定期檢討年金制度，這才是台灣人民之福。

2017年，我們的第三件工作，就是在變動的國際局勢中，能夠應變，並且維持和平穩定的情勢。我們也要在變局中找機會，在區域安全及經貿事務上，扮演更積極的角色。

台灣必須在亞洲扮演建設性角色，扛起更多的國際責任。我們堅持貿易自由化，絕不閉關自守。

我們會積極地推動新南向政策，針對東南亞、印度、紐澳等國家，進行更多元的交流和來往。2017年就是「新南向政策」的行動年。

我們也將持續跟主要貿易國家和區域，包括美國、日本和歐盟保持對話，深化雙邊及多邊經濟合作，以互利共贏，來拓展對外經貿關係，打開台灣經濟的活路。

在外交工作上，我會堅持「踏實外交，互惠互助」的理念，透過拓展各層面的合作，來強化台灣和其他國家的實質關係。

下個星期，我即將訪問中美洲四個友邦，不只要鞏固邦誼，也要為第一線的外交同仁打氣，更要讓全世界看見台灣的志氣跟決心。

520以來，我們根據普遍民意及國內共識，致力維繫兩岸和平穩定關係，我們也本於尊重歷史及求同存異的精神，向對岸持續釋出善意，期盼透過雙方良性互動，逐步化解對立和分歧。

但這幾個月來，台灣人民的普遍感受，是雙方盡力維持理性及冷靜的立場，已經有些變化。北京當局，正一步步地退回對台灣分化、打壓，甚至威脅、恫嚇的老路，我們希望這不是北京當局政策性的抉擇，但要提醒這樣的作為傷害了台灣人民的情感，也影響到兩岸關係的穩定。

為了維護區域的和平跟繁榮，我要再次重申，我們的承諾不變、善意不變，但是我們不會屈服於壓力，也不會走回對抗的老路。

明年兩岸關係能否峰迴路轉，將取決於我們的耐心和堅定的信念。另一方面，也將取決於北京當局如何看待兩岸關係的未來，是否也願意承擔起責任，以新的思維和做法，共同擘劃兩岸互動新模式，來回應兩岸人民及區域內所有成員，對和平發展的共同期待。

2017年，新政府要做的第四件事情，就是嚴肅面對分歧性的議題。作為總統，面對爭議的時候，我不會退居第二線，我必須想辦法讓這些分歧，找到對話的空間，最後能夠合理的解決。

像是不當黨產的爭議。這是黨國時期留下來的問題，在民主的時代，大家面對這些歷史問題時，應該要放下成見。

在這裡，我要呼籲國民黨，為了解決這個問題，應該坐下來談。用協商來代替對抗，讓不當黨產的問題盡快走入歷史，給台灣民主一個健全發展的空間。

明天，就要邁入2017年。從我上任以來，我一直強調，要提升國軍的形象。明天的升旗典禮，國軍將扮演重要的角色。有史以來第一次，國軍楷模將會帶領大家唱國歌。希望全體國人同胞，多多為他們加油打氣。

最後，我就用明天元旦升旗活動的精神，來跟大家共勉，「2017，我們一起」，讓我們團結一起，面對挑戰，迎接2017。預祝大家新年快樂。謝謝。1051231

(中央社)