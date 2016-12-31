英女王新年授勳名單 貝嫂等名人上榜

英國女王新年授勳名單今天公布，轉型為時裝設計師的前辣妹合唱團成員「貝嫂」維多利亞貝克漢和曾獲奧斯卡獎的男星馬克勞倫斯等人榜上有名，但當中有兩人婉拒受勳。

維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）1990年代以辣妹合唱團（Spice Girls）成員之名走紅，後來嫁給英格蘭足球金童貝克漢（David Beckham），2006年開創個人時尚品牌。

法新社報導，維多利亞將榮獲大英帝國官佐勳章（Officer of the Order of the British Empire, OBE），丈夫貝克漢13年前獲得這項榮譽。維多利亞的品牌近年因報帳問題面臨收攤危機。

維多利亞近日也在英國小報中遭受批評，因為她在授勳正式公布前告訴家人自己會獲大英帝國官佐勳章，消息自此不脛而走。國會議員包恩（Peter Bone）告訴「每日郵報」（Daily Mail），這是「違背禮數」。

除了維多利亞上榜，其他時尚界名人包括美國版「時尚雜誌」（Vogue）總編輯溫圖爾（Anna Wintour）及飾品設計師安雅．希德瑪芝（Anya Hindmarch）。

根據路透社，新年授勳名單上還有奧運田徑名將法拉（Mo Farah）、網球明星莫瑞（Andy Murray）、喜劇演員陶德（Ken Dodd）及奇想樂團（The Kinks）主唱戴維斯（Ray Davies）等人。

去年與湯姆漢克斯（Tom Hanks）合演電影「間諜橋」（Bridge of Spies）的馬克勞倫斯（Mark Rylance）也榜上有名。

不過，為調查1989年希爾茲柏勞（Hillsborough）體育館球迷擠死悲劇奔走的史克拉頓（Phil Scraton）表示拒絕受勳，藉以向那些未能協助倖存者和96名罹難者家屬的人表達抗議。

積極從事癌症公益活動的電視主持人伍德（Lynn Faulds Wood）也拒絕接受她的大英帝國員佐勳章（Member of the Order of the British Empire, MBE），表示「讓我們把自己拖入21世紀」。

「若結尾沒有『帝國』這詞，我會很樂意接受這項榮譽。我們現在沒有帝國。」「我們目前是一個很守舊的國家。我們不該有貴族、女爵和爵士。」

這份每半年公布一次的授勳名單，通常會在6月英國女王官方生日及每年年底公布，表揚對英國社會有重大貢獻者，以及傑出成就或服務獲得公認者。完整名單可上英國政府官網一覽。（譯者：中央社盧映孜）1051231

(中央社)