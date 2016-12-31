2107元旦 台南路邊停車不收費
迎接2017年，台南市1月1日元旦當天路邊停車不收費，停車管理處也暫停服務，以方便民眾返鄉。
明年元旦有3天連續假期，台南市元旦當天路邊停車不收費，中西區南門路的停管處也暫停服務，但民眾仍可持停車單向全國的7-11統一超商、全家、萊爾富、OK、美廉社等超商門市繳費。
若是停車單遺失想要補單，也可到7-11「ibon 便利生活站」、全家「FamiPort」、萊爾富「Life-ET」、OK 超商「OK˙go」查詢補單後，再持單到門市櫃檯繳費。
台南市元旦路邊停車不收費，但委託民營的公園南路停車場、西門育賢停車場、南瀛綠都心公園地下停車場、海安路地下停車場、崇善路龍山停車場、東光路地下停車場、文化中心廣場停車場、文化中心森活機車停車場等8處，因屬出入口管制的路外停車場，仍採 24小時收費營運。1051231
(中央社)
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