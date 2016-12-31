元旦連續假期 屏東恆春交通管制

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元旦期間，屏東恆春墾丁地區因應迎曙光人潮，元旦凌晨0時至早上8時，台26線鵝鑾鼻至風吹砂滿州界碑間路段將進行交通管制。

恆春警分局表示，因應到龍磐公園迎曙光人潮，台26線鵝鑾鼻至風吹砂滿州界碑間路段將進行交通管制，除當地居民持身分證可以進出外，管制一般遊客車輛（不含腳踏車）進入。

分局表示，墾管處設置2處接駁站，鵝鑾鼻公園停車場自元旦凌晨2時30分、滿州界碑停車場自3時起，視遊客量適時發車開往龍磐草原，觀賞完曙光到早上8時也將接回民眾到接駁站。

連續假期間，縣境內如國道3號南州交流道周邊、南州鄉台一線勝利路口、枋寮鄉建興五岔路口、楓港台9線與台26線路口、南灣、墾丁街道等，都派遣警力加強疏導。

枋寮地區，台一線與台17線建興五岔路口至台一線中山路口，將實施調撥車道。1051231

(中央社)