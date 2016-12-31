疑債務糾紛 男子自首推女子下山
張姓男子疑似和陳姓女子有債務糾紛，昨天晚上和女子相約談判，談判不成就把陳姓女子推下山後，自行到派出所自首。
警消獲報前往彰化南投兩縣交界的松柏嶺山區搜尋，截至上午都無所獲，而張姓男子則因情緒不穩，警方將人送往南投草屯療養院治療。
47歲的張姓男子昨天晚上突然自行進入彰化警分局三家派出所報案指稱，他和陳姓女子有債務糾紛，原本要前往台中市大里區找陳女，沒想到半路遇到人，將人載往南投名間鄉進行談判。
三家派出所所長江秉昱指出，張男指2人談判不成，女子被他推下山，原本員警對男子的說法半信半疑，不過張姓男子出示女子的手機以及證件，員警不敢大意，趕緊根據張男證稱的山區，派出南投以及彰化2縣的消防隊員展開搜尋。
不過張姓男子指稱推女子下山的松柏嶺山區，深約100公尺，消防隊員需要綁著繩索才有辦法向下攀降進行搜尋，截至上午11時都無所獲。
由於張姓男子今天早上突然情緒不穩，員警見狀先將張姓男子送往南投草屯療養院安置，等到男子狀況穩定後再進行調查。1051231
(中央社)
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