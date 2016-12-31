1月11日投入巨人訓練 陽岱鋼盼與大家先打招呼

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明年將轉戰巨人的陽岱鋼，決定在1月11日提早投入球隊訓練適應環境。（中時資料照 陳怡誠攝）

旅日好手陽岱鋼確定加盟巨人，根據日媒報導，陽岱鋼預計1月11日提早前往巨人球場進行自主訓練，他表示，明年球季將加盟巨人，想要來到球場與大家先打招呼。

通常一月是年輕選手訓練的時間，陣中許多老將都會選擇到海外或沖繩進行自主訓練，不過對於陽岱鋼要重新適應新環應，所以才決定提早返日，並在1月11日就開始訓練。

另外，雖然陽岱鋼目前還沒有表明是否參加明年經典賽，不過如果要披上中華隊戰袍，勢必要離開球隊，考量這個可能性，所以提早來到巨人球場訓練顯得更有意義。

(中時電子報)