韓星Rain來台跨年開唱 飯店總統規格禮待
睽違5年，「南韓天王」Rain今(12/31)日抵台舉辦跨年演唱會，與台灣粉絲熱力倒數迎接新年。僅旋風停留一天的Rain，特別指定下榻全新改裝的香格里拉台北遠東國際大飯店，而飯店除以70坪的總統套房禮待，飯店廚藝團隊更端出中、港、台、韓多國料理美饌、精緻手工甜點與台灣水果盛情迎賓，以飯店標榜的「殷勤好客香格里拉情」，傾全力「寵溺」天王級貴賓。
為迎接天王Rain的到來，香格里拉台北遠東國際大飯店廚藝團隊精心匯集一系列澎派豐富的美饌佳餚，包括由點心主廚客製化的手工巧克力、歐式蛋糕、李白居的招牌台式紅燒牛肉麵、香宮的煲湯、港式點心以及上海醉月樓的小籠湯包等，此外，亦將備妥台灣當令迎賓鮮果、高山茶、鳳梨酥等經典台式美味，客房內也準備了韓式點心與飲品選擇，從住宿、餐飲到休閒體驗，飯店全力為天王打造一趟舒適難忘的台北之旅。
此外，飯店特別準備了繡上Rain名字的專屬浴袍、毛巾等備品。同時，飯店的健身中心、Qi Shiseido Salon and Spa的服務人員也將全面以待，安排一系列放鬆療程，讓Rain在演唱會前後能舒緩身心。
Rain入住的台北遠東國際飯店總統套房，位於飯店客房的最高樓層，擁有最開闊的視野和最高規格的隱密性。其雋永優雅的設計概念融揉現代與中國古典文化之美，因此延續飯店的宋代藝文風格，飾以大量古董藝品，讓旅客擁有賓至如歸的溫馨感受。寬闊大器的房間配置可分為客廳、餐廳、辦公區、主臥室、更衣間、浴室、廚房七大場域，並有相通的客房，清雅簡潔的色調和家具，巧妙融入最新科技商務與娛樂設備，如65吋曲面螢幕電視、Bose環繞音響設備、藍光DVD播放機、「DigiJames」管家系統等，為中西合璧的精神做了最好的詮釋。
(工商)
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