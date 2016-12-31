鐵了心處理不當黨產 蔡英文籲國民黨坐下來談

總統蔡英文31日在總統府內和中外媒體茶敘，她在致詞最後特別提到黨產問題。（中央社）

蔡英文總統顯然鐵了心要終結不當黨產，在今天的年終談話最後，特別提到這個議題。她呼籲國民黨用協商代替對抗，讓不當黨產的問題盡快走入歷史。

民進黨政府上台後，不顧憲政爭議，強行成立不當黨產處理委員會，清查國民黨黨產。黨產會面對國民黨的司法對抗，迄今官司3負1勝。

蔡英文在今天的談話中指出，「新政府要做的第四件事情，就是嚴肅面對分歧性的議題。」她並強調，「作為總統，面對爭議的時候，我不會退居第二線，我必須想辦法讓這些分歧，找到對話的空間，最後能夠合理的解決。」。

蔡英文說，「像是不當黨產的爭議。這是黨國時期留下來的問題，在民主的時代，大家面對這些歷史問題時，應該要放下成見。」

她並呼籲國民黨，為了解決這個問題，應該坐下來談。用協商來代替對抗，讓不當黨產的問題盡快走入歷史，給台灣民主一個健全發展的空間。

(中時電子報)