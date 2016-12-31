2016最後一天 年度爭議人物第一名是她!

網路溫度計2016透過大數據整理出10名今年最具爭議的人物，左起為王大陸、謝淑薇、杜特蒂、朴槿惠、梁振英。(資料照/合成圖)

迎接2017，2016年倒數幾小時即將結束，今年不少公眾人物也引發了些爭議事件，發生的事有人力挺，也有人不支持。《DailyView網路溫度計》透過大數據統計出今年最具爭議的10大人物，從政治人物、演藝人員到體壇巨星都有，來看看你心中想到的有沒有上榜。

王大陸經典「大平台」橋段。(圖片／截自Patrick 派翠克粉絲專頁影片)

第五名 王大陸

「在這個舞台上，會給你們帶來各位滿滿的大~平~台~」，演員王大陸在韓國MAMA亞洲音樂頒獎典禮上這句讓人霧煞煞的話引發熱論，各種kuso影片、圖片在網路上流傳，也讓他被網友冠上了「平台哥」稱號。王大陸因拍攝電影《我的少女時代》而爆紅，不過後來的解約事件與發言爭議也讓他話題不斷。

香港特首梁振英日前宣布，放棄參選2017年第四屆香港特區行政長官，將集中精神和力量做好本屆餘下任期的工作。（圖/新華社資料照）

第四名 梁振英

香港行政長官（特首）梁振英月初表示因「家庭因素」，要盡父親和丈夫的責任照顧家庭，不會參加下任特首選舉，消息一出震驚兩岸三地。而在今年2月爆發的旺角騷動、女兒機場行李門事件等也讓他爭議多多。

朴槿惠的「閨密干政」令人震驚。（圖／達志影像）

第三名 朴槿惠

朴槿惠親信干政醜聞震驚國際，朴槿惠閨密崔順實無任何公職身分，卻被查出曾接觸國家的機密文件，事件爆發後引發全國人民憤慨，朴槿惠聲望自此一蹶不振，最後在12月9日被韓國國會彈劾，終止總統職權。

菲律賓總統杜特蒂。(圖片取自美聯社)

第二名 杜特蒂

菲律賓總統杜特蒂自上任後話題就不斷，未經司法調查就當街槍殺毒犯，雷厲風行的掃毒做法讓他備受爭議。此外，杜特蒂的快嘴也常引發熱論，像是曾警告北京南海主權引發的爭議若無解，將和中共「算帳」；稱美國總統歐巴馬是「婊子養的」，發言相當大膽。

網球女將謝淑薇。（美聯社）

第一名 謝淑薇

2016年度爭議人物第一名，就是在里約奧運開幕前夕，宣布退出台灣網壇的謝淑薇。謝淑薇因不滿網球協會教練的遴選辦法，讓她沒有教練可以陪同出賽感到不滿，退出奧運單打及雙打比賽，她的雙打搭檔莊佳容也被迫棄賽。謝淑薇的退出引發正反兩方議論，挺她的人認為這場風波凸顯出了國家資源分配制度的問題，而反對的人則認為謝淑薇不懂得相忍為國，爭議延燒了好一段時間。

其他第六至第十名依序為網紅鄧佳華、呼麻的Under Lover的主唱胡睿兒、陷入桃色風波的新黨台北市議會議員陳彥伯、劈腿的乙武洋匡、爆有小三的護家盟秘書長張守一。

(中時電子報)