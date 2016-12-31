NBA》大小瑞弗斯同遭驅逐 快艇慘敗收場
賽前就少保羅、布雷克葛瑞芬兩大主力的快艇，31日來到休士頓客場，才打到第2節，總教練瑞弗斯與取代保羅先發的小瑞弗斯，就因不滿裁判尺度先後遭到驅逐出場，陣腳大亂的快艇，自然難逃被地主火箭終場140比116痛宰命運。
打到第2節還剩6分38秒，小瑞弗斯上籃沒進，落地時「不小心」打到裁判肩膀，隨即遭到驅逐出場，護子心切的瑞弗斯，當然要替兒子出口氣，大聲跟裁判抗議的結果，也被裁判驅逐出場，這對父子檔無奈面臨相同悲慘命運。
眼看整個氣勢倒向自己球隊這邊，「大鬍子」哈登當然不會客氣，拿下30分、13籃板與10助攻的大三元演出，哈瑞爾也貢獻生涯新高29分，艾瑞克戈登19分，萊恩安德生18分，前役因傷缺陣的貝弗利，復出也有15分、7籃板進帳。
快艇則以費爾頓26分、8助攻與5籃板表現最佳，狄安卓喬丹也有20分、13籃板，史貝茲13分，可惜原本就沒了兩大主力壓陣，大、小瑞弗斯又被驅逐，快艇想要反撲的機會自然相當渺茫。
(中時電子報)
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