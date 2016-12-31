總統：人民對改革不安不耐是最大壓力源

總統蔡英文今天說，面對民眾對改革的不安或焦慮，有些人希望改革步驟可以更快，可以一步到位，這種不安與不耐是她處理公共議題最大壓力來源。

民國106年元旦即將到來，總統蔡英文、副總統陳建仁上午與媒體記者茶敘，發表年終談話，總結執政半年以來的心得。

蔡總統回應媒體詢問上任後的起伏（high and low）時表示，所謂的「high」（高），應該是激勵或是鼓舞的事情，在關鍵時刻，她可以領導國家是很大的機遇和榮幸。

至於「low」（低），蔡總統說，主導變革和改革過程中，面對人民，有些人面臨改革的不安或焦慮的情緒，有些人希望改革的步驟可以更快，可以一步到位，不耐的情緒。「這種不安和不耐的情緒」，是處理公共議題最大的壓力來源。1051231

(中央社)