跨年狂歡酒喝太多 蔬果汁淡茶助解酒

我要評比

跨年夜，三五好友聚會慶祝，難免黃湯下肚，為避免宿醉頭暈，專家建議，補充水分可以加速酒精代謝，酒後一杯蔬果汁、淡茶，且好好睡一覺，能緩解不適。

台北榮民總醫院家庭醫學部主治醫師賴志冠表示，每一個人對酒精的耐受度不同，如果短時間內喝超過可以負荷的量，可能發生急性酒精中毒，也就是俗稱的酒醉，出現頭暈、無力、興奮、嘔吐、昏睡、昏迷、甚至死亡。有些人不僅喝酒，又服用藥物助興，可能讓危害效果更加乘。

賴志冠說，避免酒醉的方法就是不要飲酒，但若非喝不可，也要注意身體可以負荷的程度，因酒精發揮效果需要一段時間，等喝到頭有點暈、意識有些模糊、站不起來等，通常都醉了，不能再貪杯。

若空腹飲酒，賴志冠說，因胃裡面沒有食物幫忙緩衝，酒精一下肚就立刻被吸收，最好吃完東西再喝；且可以多補充水分，幫助酒精代謝。喝完酒應避免單獨一人，最好有人陪伴，以免發生路倒或其他意外。

賴志冠說，隔天若宿醉，最好的解決方法就是好好的睡一覺。

癌症關懷基金會董事及營養師黃淑惠受訪時表示，酒精代謝要靠肝臟的乙醛脫氫(酉每)，如果平常有小酌習慣，飲食應注意維他命B群、牛磺酸補充，有助增強肝臟的酵素系統，讓酒精代謝快一些。

不過，黃淑惠說，沒辦法靠事前大量補充維他命B來預防酒醉，只能事後多補充水分來加速代謝。

黃淑惠說，除了喝水，可以吃含水份多的水果，如奇異果、橘子、柳丁、番茄，或酒後喝一杯蔬果汁；也可以喝紅茶或綠茶，但茶類有咖啡因，最好喝淡茶，以免咖啡因和酒精有加乘效果。1051231

(中央社)