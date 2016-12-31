南韓總統大選可能參選人發表新歲獻詞
在南韓民眾集會抗議導致總統朴槿惠遭彈劾之際，南韓2017年丁酉新歲的最關鍵話題為提早進行總統大選，在野民主黨前黨魁文在寅以漢字成語「再造山河」迎新年。
南韓「東亞日報」今天就被喻為「潛龍」的南韓有望參加總統大選人士的新歲漢字成語獻詞，作出報導。
據報導，目前呼聲較高的文在寅引述朝鮮王朝抗倭水師名將李舜臣寫給柳成龍將軍的詞彙「再造山河」，強調「若不重建猶如廢墟般的國家，則連死的資格也沒有，大家必須效法李舜臣呼籲忠臣團結一心般，致力將大韓民國予以大改造。」
在野國民之黨前常任共同代表（黨魁）安哲秀則以「磨斧為針」，敦促南韓國民「鍥而不捨地努力和忍耐，以將鐵斧磨成針的堅忍意志克服國難。」
首爾市長朴元淳以「革故鼎新」呼籲大家徹底粉碎舊惡，以嶄新的格局迎接未來。
京畿道城南市長李在明以「邪不犯正」強調邪惡最終無法戰勝正直。
忠清南道知事（省長）安熙正以「民主主義」強調新的大韓民國必須以民主主義設計重建。
脫離執政新世界黨並創立改革保守新黨的劉承旼以「不破不立」、國會議員金富謙以「露積成海」、前民主黨黨魁孫鶴圭以「國泰民安」作為新年獻詞。1051231
(中央社)
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