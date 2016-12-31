核食爭議 蔡英文：不一定用公聽會討論

總統蔡英文和副總統陳建仁31日在總統府內和中外媒體茶敘，蔡總統除了發表年終談話，並接受媒體提問。（中央社）

蔡英文總統今天與媒體進行年終餐敘，日本朝日新聞提問表示，近來開放日本食品進口議題，很遺憾遭到許多不實抹黑，台灣似乎沒辦法進行理性討論，請問蔡總統怎麼看？

蔡英文回應，我們有理性討論的空間，我們也必須進行理性討論。很遺憾目前舉行的公聽會有些紛擾，阻礙了公聽會的進行。

在開放日本食品進口的問題上，蔡英文說最重要的原則是要保護國人的健康。她表示很感謝各種團體出來幫公眾進行溝通，她也說溝通方式很多，不一定要用公聽會。

(中時電子報)