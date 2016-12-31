核食爭議 蔡英文：不一定用公聽會討論
蔡英文總統今天與媒體進行年終餐敘，日本朝日新聞提問表示，近來開放日本食品進口議題，很遺憾遭到許多不實抹黑，台灣似乎沒辦法進行理性討論，請問蔡總統怎麼看？
蔡英文回應，我們有理性討論的空間，我們也必須進行理性討論。很遺憾目前舉行的公聽會有些紛擾，阻礙了公聽會的進行。
在開放日本食品進口的問題上，蔡英文說最重要的原則是要保護國人的健康。她表示很感謝各種團體出來幫公眾進行溝通，她也說溝通方式很多，不一定要用公聽會。
(中時電子報)
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