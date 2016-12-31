王菲演唱會失常走音？黃安曝真相
王菲30日在上海開唱，吸引千萬人線上收看，演唱會眾星雲集，女兒竇靖童也擔任合音，不過她一開始疑太緊張略為不穩，後漸入佳境，但網友仍毒舌感嘆她唱功大不如前，黃安也跟上熱潮，在微博評論。
王菲這次演唱會歌單多數由她親自挑選，演唱〈百年孤寂〉、〈匆匆那年〉、〈希望〉等歌曲，還和女兒合作《你快樂所以我快樂》，母女同台相當溫馨，而演藝圈不少好友也到場支持，劉嘉玲、章子怡、趙薇、馬雲等都到場，現場星光熠熠。
不過有部分網友認為她頻頻走音，高音也唱不太上去，感嘆她不得不認老，批評她唱功大不如前，黃安見狀則提出看法，他認為不是唱功不行，而是練唱太少，並以鋼琴家霍洛維茲當例子，指他堅持每天練琴到80歲，「三天不練習，聽眾都知道了」，調侃王菲最近不知道在忙什麼？
(中時電子報)
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