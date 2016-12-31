民調溜滑梯 蔡英文：清楚自己在做什麼更重要
2016年即將結束，總統蔡英文今天上午與媒體記者茶敘，被問及520以來，民調滿意度從69.9%降到38%，蔡英文認為，改革路上一定會有不安的情緒，民調很重要，但更重要的是我們清楚自己在做什麼、優先秩序是什麼更重要。
蔡英文表示，民調有很多種，解釋民調現象也有很多種，重點是在看民調時心中是否知道自己在做什麼，有沒有一步一步在做。就任的民調，在任何國家都是最高點，一定會有起起伏伏，在我們逐漸進入穩定期，讓民眾感受到我們在做什麼事情之後，民調自然會上來。
「我們要做的事情很多，未來是國家很重要的打樁期，2017不做這些基礎，以後就沒有良好的基礎。」蔡英文說，2016背負著很多社會民眾期待我們做的事。我們要解決問題，或許可以做得更好，紛擾更少一點。
(中時)
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