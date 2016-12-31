台北跨年晚會 周邊3階段交管
台北市府前廣場晚間將舉辦2017跨年晚會，為因應活動人潮，信義計畫區周邊道路今晚7點起，實施3階段之交通管制，北市交通局鼓勵民眾多搭乘大眾交通工具到場。
交通局指出，今晚間7點到8點，基隆路、仁愛路、忠孝東路、松仁路、信義路、松壽路及市府路所圍區域，車輛只出不進。晚上8點到10點，逸仙路及仁愛路也納入只出不進區域，另外基隆路雙向車行地下道進行管制，只有南往北長隧道開放供汽機車行駛。
晚間10點到元旦凌晨3點，光復南路、忠孝東路、忠孝東路5段236巷、松德路、信義路、基隆路、松仁路及莊敬路所圍區域，全面禁止車輛進出。
市府轉運站部分，受到交通管制影響，今晚7點30分到元旦凌晨3時，禁止民眾進入，要搭國道客運的民眾，請在晚間7點前進入轉運站，管制時段請到其他替代站未搭車；另外，台北101/世貿捷運站地下連通道今晚10點到元旦凌晨3點將關閉。
除了車輛管制，YouBike今下午5點到元旦凌晨5點，跨年晚會周圍20個租借站將分階段暫停營運，管制區域內全面禁止騎乘自行車，
交通局提醒，跨年參加活動的民眾，可提前出門並搭乘大眾運輸，避免塞車；另為維護散場人潮安全，管制範圍內於管制時段禁止停車及車輛通行，民眾務必遵守相關管制措施。
(中時)
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