總統府秘書長缺 總統：幾個人選考慮中

總統蔡英文今天回應總統府秘書長懸缺時，誇代理秘書長劉建忻做得很好，總統說，秘書長是總統最重要幕僚，期待跟總統發揮互補作用，目前有幾個人選考慮中。

總統府前秘書長林碧炤請辭後，該職懸缺，由副秘書長劉建忻代理。

蔡總統上午在與媒體茶敘時回應詢問總統府秘書長懸缺、秘書長資格時表示，目前劉建忻代理得很好，並看著劉建忻說，「但沒有意思要陷害你」；劉建忻此時也看著總統挑了一下眉。

至於秘書長條件，蔡總統說，條件只有一項，就是「適任」，秘書長是總統最重要幕僚，期待跟總統發揮互補作用，尤其在跟行政部門、其他部門間連結、社會連結上面，能夠幫助總統做最好連結和溝通的工作。

蔡總統說，有幾個人選考慮中，這個時間不會太久，一旦確定會跟大家報告。1051231

(中央社)