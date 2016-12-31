柏林遇襲後 歐洲城市加強跨年維安

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德國柏林上週發生伊斯蘭國（IS）攻擊事件釀12死後，歐洲各國首都紛紛加強跨年活動維安，在市中心放置水泥障礙物，增派警力。

路透社報導，德國警方封閉柏林布蘭登堡門前的巴黎廣場（Pariser Platz），同時打算加派1700名警力。德國會議員在柏林上週發生1名突尼西亞人駕駛卡車衝入耶誕市集後，呼籲當局加強安全措施。

這名突尼西亞人後來在米蘭遭義大利警方擊斃。米蘭一座主要廣場周遭設置安全檢查設施。羅馬和拿坡里市中心禁止卡車進入。羅馬競技場在內的觀光景點外面，可以看到配備機關槍的軍警。

而在西班牙，馬德里警方打算在跨年週末加派1600名警力。馬德里舉辦跨年活動的太陽門廣場（Puerta del Sol）連續第2年限制現場人數在2萬5000人以下。警方將設置路障，控制進出通道。

科隆去年跨年夜傳出數百名婦女在中央車站外遭性侵搶劫，德國警方今年在車站架設新監視攝影機，監看廣場情況。

歐洲中央銀行所在地，以及擁有德國最大機場的法蘭克福，今年跨年夜將派出超過600警力，是去年的兩倍。

布魯塞爾今年3月發生自殺炸彈攻擊案，造成16死，150多人受傷，市長之前一度考慮取消新年煙火，但在本週決定照常舉行。

巴黎去年11月發生伊斯蘭國槍手殺害130人攻擊事件，法國當局週末提高維安措施。巴黎跨年活動重頭戲是香榭麗舍大道煙火施放，預計將有60萬人共襄盛舉。

跨年夜前夕，巴黎觀光景點如凱旋門、艾菲爾鐵塔和羅浮宮前，可以看到全副武裝士兵巡邏。1051231

(中央社)