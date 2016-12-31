迎曙光 台東陸海空皆美麗
台東今年的元旦迎曙光，從南到北，從海邊到山區、空中都有熱鬧活動；陸、海、空皆美麗。
分別在太麻里海邊有比基尼沙灘路跑、三仙台海邊音樂會；台東縱谷則舉辦首次迎曙光。另外，華信航空也在空中迎曙光。
花東縱谷國家風景區管理處首次在占地7.4公頃的鹿野高台舉辦迎曙光。日出前夕，以美麗的熱氣球光雕為2017年點燃希望之光，由鹿野鄉當地阿美族7名長老帶領100名族人祈褔歌聲中，祈求新年風調雨順、國泰民安。
「2017縱谷天光嘉年華」活動由清晨5時展開，一直延續到下午4時為止，現場除了熱氣球光雕秀外、還邀請台東飛行傘協會6名教練進行飛行傘表演、中華特技風箏推廣協會巨型風箏特技表演、ASA樂團及（SaSa）莎莎帶來Live Music搖滾樂曲。
除此外，為讓民眾能從高空看日出，當日開放早鳥100名免費熱氣球繫留升空體驗，只要在縱管處粉絲團按讚即可兌換體驗券1張。
南邊的太麻里曙光營區，延續往年，太麻里鄉公所舉辦迎曙光後的升旗，接著海邊比基尼沙灘路跑，在清晨寒意中炒熱氣氛。
北邊則有東管處在三仙台舉辦的曙光音樂會，活動有「曙光市集」，提供成功鎮當地特色美食及溫暖好物；「曙光海岸音樂會」有Amis旮亙樂團、黑孩子樂團、無雙樂團及比西里岸pawpaw鼓樂團與現場朋友一起等候曙光到來。
另外，華信將推出曙光專機活動，搭載旅客從台北起飛，在空中迎曙光，元旦清晨7時至7時10分降落在台東航空站，這次的亮點是華信會將曙光專機的收入捐給延平鄉紅葉村及大武鄉愛國埔村。1051231
(中央社)
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